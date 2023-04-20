найти подруг 💘💘💘

хотелось бы найти людей,с которыми можно разговаривать обо всем,гулять по улицам Москвы,по новым местам,посидеть в кафе,ходить на выставки,мероприятия,сходить вместе на танцы/йогу/мастер-классы по гончарному искусству и тд ищу подруг,близкого и искреннего общения 🥹

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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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