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Москва
найти подруг 💘💘💘

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прогуляться, перекусить

хотелось бы найти людей,с которыми можно разговаривать обо всем,гулять по улицам Москвы,по новым местам,посидеть в кафе,ходить на выставки,мероприятия,сходить вместе на танцы/йогу/мастер-классы по гончарному искусству и тд
ищу подруг,близкого и искреннего общения 🥹

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