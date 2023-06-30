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Москва
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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прогуляться, перекусить

Если погода не подставит, хотелось вы выйти прогуляться, познакомиться, найти сестру по духу.😌

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