Москва
Профиль пользователя Alex0000
О себе
Ищу нежнятину, соратницу и соулмейта в одном лице. Сам легкий на подъем, надеюсь ты тоже. Люблю приключения и сочные шутейки🏹🍎
Профиль обновлён 23 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по маршрутам мечты
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться и попить чаю в чаевне по дороге, а главное поболтать
Москва → прогуляться, перекусить
Идем гулять и в галерею🐈🐈
Москва → прогуляться, перекусить
Отметить нг вместе и поездить по ближайшим городкам на празднках
Москва → прогуляться, перекусить
Пойти погулять и поболтать
Москва → активный отдых
Покатать на самокатах или лампово погулять
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу с кем можно гулять и болтать на выхах и после работы, топ контент
Москва → прогуляться, перекусить
В автопутешествия в ближайшие городки
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по москве
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, посетить выставки, шоу🍎
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по набережной
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Общаться, гулять
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Хочу подружиться
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Погулять, посидеть где-нибудь
Москва → Другое
Ищу ебпнутую подругу/друга
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Приятное времяпровождения
Москва → Другое
Прогуляться, найти общие интересы)
Москва → Другое
Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)
Москва → Другое
Погулять, попить кофе и отдохнуть
Москва → Другое
Приятное времяпровождение
Москва → Другое
Прогуляться)
Пенза → Другое
Новые знакомства, а там как получится
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Сходить в кофейню или на каток
Москва → Другое
Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить )
Москва → Другое
Ищу подругу/друга
Москва → Другое
прогуляться
Москва → Другое
Хочу погулять, ну или ещё что-нибудь )
Москва → Другое
Пошли гулять по Москве
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Прогуляться, посетить интересное мероприятие
Москва → Другое
Кто живет или часто бывает в Мытищах? ☺️
Москва → Другое
Я хочу подружиться
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂
Москва → Другое
Пойти на ферму альпак
Москва → Другое
Поиграть в настолки
Москва → Другое
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
Москва → Другое
Путешествия
Москва → Другое
По кататься на велосипеде или на коньках
Москва → Другое
прогуляться
Москва → Другое
Совместное времяпровождения
Москва → Другое
Погулять в Ботаническом парке
Москва → Другое
Хочу попить кофе и пообщаться)
Москва → Другое
Встретить Новый год
Москва → Другое
Давай по пьём чай
Москва → Другое
Не стесняйся, понравишься. Пойду на чашку кофе😄
Москва → Другое
Сходить в музей
Москва → Другое
Погулять,поболтать
Москва → Другое
Я хочу прогуляться перекусить
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе
Москва → Другое
Покататься на коньках или может колесо обозрения ВДНХ?
Москва → Другое
Я бы хотел прогуляться с кем нибудь🐼
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