Москва
Профиль пользователя Lexa
О себе
Митино
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
покататься на великах)
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
поиграем в настолки?
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
В парк на пикник с настолками на выходных
Москва → Другое
Поиграть в настолки в компании
Москва → Другое
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Москва → Другое
Покататься на великих сзао
Москва → Другое
Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!
Москва → Другое
Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.
Москва → Другое
Кальянная Китай-город сегодня 21:00 вторник
Москва → Другое
Собраться и поиграть в настолки 🧩
Москва → Другое
Покататься на велосипеде от 20 км
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