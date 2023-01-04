Москва
Профиль пользователя Lexa

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О себе

Митино

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → собрать компанию

Новые знакомства

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велосипедах

Москва → прогуляться, перекусить

Кататься не великах по центру

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься вечером на машине по Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя ViktoriLisa22
Москва → Другое

Слабо пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Maria_M
Москва → Другое

Прогуляться по Москве сегодня вечером.

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя CaptainXenia
Москва → Другое

В парк на пикник с настолками на выходных

маленькое фото пользователя illuhaste
Москва → Другое

Поиграть в настолки в компании

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Покататься на великих сзао

маленькое фото пользователя ArmanKrasnogorsk
Москва → Другое

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

маленькое фото пользователя Tema
Москва → Другое

Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кальянная Китай-город сегодня 21:00 вторник

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Собраться и поиграть в настолки 🧩

маленькое фото пользователя Nibrodi
Москва → Другое

Покататься на велосипеде от 20 км

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