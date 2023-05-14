прогуляться, перекусить

От пользователя @Ekataterina

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Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

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