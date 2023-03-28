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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя dashaoo
О себе
Учусь, занимаюсь нутрициологией
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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