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Санкт-Петербург
Профиль пользователя dashaoo

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О себе

Учусь, занимаюсь нутрициологией

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу собрать девчонок и по возможности найти подруг

маленькое фото пользователя Aliina
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя sshhs
Откликнулись 3 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Oliaaa
маленькое фото пользователя poposha.a.v
маленькое фото пользователя Write
маленькое фото пользователя Alice_Alice
маленькое фото пользователя Feliz_1502
маленькое фото пользователя Jihye
маленькое фото пользователя Evgenia28
маленькое фото пользователя Linokmart
Откликнулось 9 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Asya26

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Oficerova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Varya_Y

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя k.kate.j

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mikhailovna

Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Elizaveeta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ana.stasia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kira20

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять на выходных

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → другое

Наснимать контента для инсты

Откликнулось 5 участников

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