Была в сети на прошлой неделе

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

Хочу собрать девчонок и по возможности найти подруг

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

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