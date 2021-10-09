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Санкт-Петербург
Интересуюсь психологией на любительском уровне, стараюсь саморазвиваться)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Victoria13
О себе
Интересуюсь психологией на любительском уровне, стараюсь саморазвиваться)
Смотрю разные сериалы, реже фильмы, стараюсь читать хотя бы по одной книге в неделю.
Люблю подкасты и лайф-стайл блогеров на ютубе)
Играю в настолки)
Люблю гулять пешком, кушать вкусную еду, узнавать что-то новое.
Люблю ходить на различные лекции и тренинги.
Прожила больше, чем пол года в Стамбуле)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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