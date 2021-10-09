О себе

Интересуюсь психологией на любительском уровне, стараюсь саморазвиваться)

Смотрю разные сериалы, реже фильмы, стараюсь читать хотя бы по одной книге в неделю.

Люблю подкасты и лайф-стайл блогеров на ютубе)

Играю в настолки)

Люблю гулять пешком, кушать вкусную еду, узнавать что-то новое.

Люблю ходить на различные лекции и тренинги.

Прожила больше, чем пол года в Стамбуле)