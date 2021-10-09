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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Victoria13

фото пользователя Victoria13

О себе

Интересуюсь психологией на любительском уровне, стараюсь саморазвиваться)
Смотрю разные сериалы, реже фильмы, стараюсь читать хотя бы по одной книге в неделю.
Люблю подкасты и лайф-стайл блогеров на ютубе)
Играю в настолки)
Люблю гулять пешком, кушать вкусную еду, узнавать что-то новое.
Люблю ходить на различные лекции и тренинги.
Прожила больше, чем пол года в Стамбуле)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Давайте познакомимся, поболтаем, а там посмотрим :)

маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя Nina_L
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства это так прекрасно

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Anxel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске компании

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Pupok6969

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Aliseee

Санкт-Петербург → другое

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Lenaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок:3

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Kseniia4276

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться вместе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Adsf

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Все что угодно

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Daririshka

Санкт-Петербург → пообщаться

Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Enerdgi

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай общаться искренне _без масок;)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ReyraVirra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя helen_t

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться, хорошо провести время

Откликнулся 1 участник

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