О себе

Всем привееет))) меня зовут Женя

Мне 20 лет , ищу новых друзей , для совместного время провождения (люблю гулять , болтать , делиться историями, фотографироваться и т.д)

Обожаю слушать музыку , смотреть сериалы , домашние посиделка

Не люблю клубы и алкоголь , только если в меру

Веселая , надеюсь что интересная

Хочу найти хороших верных друзей !!!