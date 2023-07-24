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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgenia28

фото пользователя Evgenia28

О себе

Всем привееет))) меня зовут Женя
Мне 20 лет , ищу новых друзей , для совместного время провождения (люблю гулять , болтать , делиться историями, фотографироваться и т.д)
Обожаю слушать музыку , смотреть сериалы , домашние посиделка
Не люблю клубы и алкоголь , только если в меру
Веселая , надеюсь что интересная
Хочу найти хороших верных друзей !!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

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