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Санкт-Петербург
Всем привееет))) меня зовут Женя
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Evgenia28
О себе
Всем привееет))) меня зовут Женя
Мне 20 лет , ищу новых друзей , для совместного время провождения (люблю гулять , болтать , делиться историями, фотографироваться и т.д)
Обожаю слушать музыку , смотреть сериалы , домашние посиделка
Не люблю клубы и алкоголь , только если в меру
Веселая , надеюсь что интересная
Хочу найти хороших верных друзей !!!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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