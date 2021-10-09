Увлекаюсь шитьём, дизайном одежды, секонд-хендами. А также люблю классическое искусство в любом виде, симфония, театр, выставки. Люблю неспешные прогулки по парку с целью надышаться природой)) Интроверт, но иногда не против приятной болтовни )

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🎭 Театр 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

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