Санкт-Петербург
Профиль пользователя Write
О себе
Увлекаюсь шитьём, дизайном одежды, секонд-хендами. А также люблю классическое искусство в любом виде, симфония, театр, выставки. Люблю неспешные прогулки по парку с целью надышаться природой)) Интроверт, но иногда не против приятной болтовни )
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых подруг
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Побродить по городу,перекусить.
Завести новые знакомства, прогуляться
Ищу друзей для ярких летних воспоминаний
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
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