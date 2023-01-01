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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Feliz_1502

фото пользователя Feliz_1502

О себе

Всем привет!
Меня зовут Полина 👋🏼
Ищу искреннее общение и единомышленников :)
Обожаю путешествия, книги, фильмы, музыку и интересные душевные беседы, и еще много чего интересного. Очень теплый человек, со мной легко и уютно 😌

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

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