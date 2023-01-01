О себе

Всем привет!

Меня зовут Полина 👋🏼

Ищу искреннее общение и единомышленников :)

Обожаю путешествия, книги, фильмы, музыку и интересные душевные беседы, и еще много чего интересного. Очень теплый человек, со мной легко и уютно 😌