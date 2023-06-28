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Санкт-Петербург
Найти подружку (родственную душу)

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прогуляться, перекусить

В Петербурге живу 3,5 года, но так и не нашла человека, с которым можно пройтись по набережной, сходить в любимую кофейню и просто разговаривать обо всем. Привет!🤍Меня зовут Соня. Мне 21 год, увлекаюсь психологией, фитнесом и всякими духовными практиками. В общем, буду твоим личным психологом всегда. Отучилась на тренера. Очень люблю театры, музеи, парки и красивые заведения. Люблю как активное, так и пассивное времяпрепровождение. Можем покататься на самокатах, на корабликах, пройтись по набережной или отужинать на террасе какого-нибудь кафе, поболтать обо всем и сделать друг другу много шикарных фото. Я, кстати, сертифицированный фотограф🤫🤭 Пиши, всегда рада знакомству и открыта к общению❤️ инстаграм и телеграм: @ssonyush

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