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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ZlataS

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О себе

люблю музыку, от классики до джаза(хочу сходить на джазовый концерт)
обожаю настольные игры
Из увлечений: музыка, кино, фотография

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию
собрать клуб по интересам
Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Погулять по Питеру, поболтать, найти новые знакомства🤍
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