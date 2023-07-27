⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя poposha.a.v

фото пользователя poposha.a.v

О себе

Всем привет
Хочу найти подругу, а лучше компанию подруг (говорят, это важно для повышения женской энергии)
Согласна на любую авантюру🙈. Я та самая подруга, которая готова спонтанно пойти погулять, и в клуб сходить, и улететь отдыхать в другую страну.
Учусь на 5 курсе медицинского, проконсультирую по вашим болячкам😂

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить покушать и поболтать )

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Varya_Y

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Интересное времяпровождение , прогулки, общение

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Marmelab

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя nlo_0

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

хочу словить общий вайб, поделиться любимыми мемами и фото

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Nailya2809
маленькое фото пользователя Anastasia_A24
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя HoneyCat
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Tururu
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя DianaMeta

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам