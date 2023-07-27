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Санкт-Петербург
Всем привет
Санкт-Петербург
Профиль пользователя poposha.a.v
О себе
Всем привет
Хочу найти подругу, а лучше компанию подруг (говорят, это важно для повышения женской энергии)
Согласна на любую авантюру🙈. Я та самая подруга, которая готова спонтанно пойти погулять, и в клуб сходить, и улететь отдыхать в другую страну.
Учусь на 5 курсе медицинского, проконсультирую по вашим болячкам😂
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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