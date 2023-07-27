О себе

Всем привет

Хочу найти подругу, а лучше компанию подруг (говорят, это важно для повышения женской энергии)

Согласна на любую авантюру🙈. Я та самая подруга, которая готова спонтанно пойти погулять, и в клуб сходить, и улететь отдыхать в другую страну.

Учусь на 5 курсе медицинского, проконсультирую по вашим болячкам😂