Буду рада погулять по центру, выпить где-нибудь кофе, поболтать и познакомиться ✨ Так как я недавно переехала в этот прекрасный город, социализация дается плохо🙈 Очень хочется найти подругу/подруг или хороших знакомых, с которыми мы будем классно проводить время и найдем общий язык🫶🏻

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О длительных отношениях и семье

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Потрещать ни о чем

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

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