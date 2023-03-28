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Санкт-Петербург — Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

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прогуляться, перекусить

Буду рада погулять по центру, выпить где-нибудь кофе, поболтать и познакомиться ✨

Так как я недавно переехала в этот прекрасный город, социализация дается плохо🙈 Очень хочется найти подругу/подруг или хороших знакомых, с которыми мы будем классно проводить время и найдем общий язык🫶🏻

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