Увлекаюсь халлю Ценю исктуство Нравиться этническая музыка, k-pop, ambient, французкий deep house, азиатский lofi hip hop, в восторге от сочетания дудука и арфы Обажаю смотреть на цветение плодовых деревьев и осенние деревья, поэтому больше всего люблю гулять по паркам весной и осенью Изучаю восточные методы реабилитации, не фанатично занимаюсь йогой Я сова, но 💜 рассвет и сонную тишину города в это время, когда еще слышно пение птиц Могу быть спонтанна и слегкостью куда-то внезапно поехать Занятие по душе - посидеть в уютной кофейне с чашкой капучино, почитать книгу или посмотреть фильм Я лягушка путешественница и поезд из ромашково в одном лице Нравиться красивые, открытые, искренние люди, увлеченные своим делом

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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