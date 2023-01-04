Москва
Профиль пользователя MeerRa
О себе
Увлекаюсь халлю
Ценю исктуство
Нравиться этническая музыка, k-pop, ambient, французкий deep house, азиатский lofi hip hop, в восторге от сочетания дудука и арфы
Обажаю смотреть на цветение плодовых деревьев и осенние деревья, поэтому больше всего люблю гулять по паркам весной и осенью
Изучаю восточные методы реабилитации, не фанатично занимаюсь йогой
Я сова, но 💜 рассвет и сонную тишину города в это время, когда еще слышно пение птиц
Могу быть спонтанна и слегкостью куда-то внезапно поехать
Занятие по душе - посидеть в уютной кофейне с чашкой капучино, почитать книгу или посмотреть фильм
Я лягушка путешественница и поезд из ромашково в одном лице
Нравиться красивые, открытые, искренние люди, увлеченные своим делом
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.