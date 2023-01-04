Москва
Профиль пользователя MeerRa

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О себе

Увлекаюсь халлю

Ценю исктуство

Нравиться этническая музыка, k-pop, ambient, французкий deep house, азиатский lofi hip hop, в восторге от сочетания дудука и арфы

Обажаю смотреть на цветение плодовых деревьев и осенние деревья, поэтому больше всего люблю гулять по паркам весной и осенью

Изучаю восточные методы реабилитации, не фанатично занимаюсь йогой

Я сова, но 💜 рассвет и сонную тишину города в это время, когда еще слышно пение птиц

Могу быть спонтанна и слегкостью куда-то внезапно поехать

Занятие по душе - посидеть в уютной кофейне с чашкой капучино, почитать книгу или посмотреть фильм

Я лягушка путешественница и поезд из ромашково в одном лице

Нравиться красивые, открытые, искренние люди, увлеченные своим делом

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Потренировать хореографию бтс и покушать токпоки

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Сходить в музей или галерею

маленькое фото пользователя Ezhikbezked
Москва → Другое

Иду на концерт Волшебные миры Хаяо Миядзаки. Присоединяйся 😀

маленькое фото пользователя Dima_Tushino
Москва → Другое

Серебренный бор. Пляж. Сап

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