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Москва — Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

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прогуляться, перекусить

Привет. Было бы классно пооьщаться на любые темы, найти человека близкого по духу и приятно провести время
Я верю в то что дружбу можно найти уже будучи взрослой🤎

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