Люблю лето и гулять. Отправляться в спонтанные путешествия. Играю в большой теннис и немного волейбол. А ещё люблю жечь костры.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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