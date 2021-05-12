Москва
Профиль пользователя Ofelia
О себе
Люблю лето и гулять. Отправляться в спонтанные путешествия. Играю в большой теннис и немного волейбол. А ещё люблю жечь костры.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
Участие в других событиях
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