Москва
Профиль пользователя Vuvu

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О себе

Мне 33, живу в СЗАО, работаю программистом. Скептик, материалист, люблю котиков.
В свободное время предпочту: сходить в кафе (без алко), в клуб на техно, заняться спортом, прогуляться, съездить на природу, посмотреть ютуб.
Ищу подругу с похожими интересами.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Потренить вместе

Москва → прогуляться, перекусить

Пить кофе, разговаривать ни о чем

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу владельцев ориентальных кошек))

Москва → пообщаться

Очень скучно

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на великих сзао

Москва → прогуляться, перекусить

Го пить кофе или гулять

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Участие в других событиях

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