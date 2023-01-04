Москва
Профиль пользователя Vuvu
О себе
Мне 33, живу в СЗАО, работаю программистом. Скептик, материалист, люблю котиков.
В свободное время предпочту: сходить в кафе (без алко), в клуб на техно, заняться спортом, прогуляться, съездить на природу, посмотреть ютуб.
Ищу подругу с похожими интересами.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Потренить вместе
Пить кофе, разговаривать ни о чем
Ищу владельцев ориентальных кошек))
Очень скучно
Покататься на великих сзао
Го пить кофе или гулять
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Пора выбираться на улицу! ☀️
Найти родную душу для общения, поддержки
Классно проводить время друг с другом
Расширить круг друзей 🤗
Ищу подруг!💕
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Ищу подруг🐣
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Просто грустно
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Girls gang
Фотопрогулка 📸
Ищу новых знакомых)
Ищу компанию и друзей 33+
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
В парк на пикник с настолками на выходных
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться
Погулять, попить кофе
Провести интересно вечер
Подругу или подруг))
Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки
Сходить на скалодром
Поездка в другой город
Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]
Сгонять на Дикую Мяту
Ищу подружек
Прогуляться, попить кофе
Кому хочется выговориться, пишите, выслушаю, помогу советом если нужен
Прохват по Москве и Подмосковью
У меня ПРЛ и клиническая депрессия, мне очень одиноко временами.
Подруг 30+
Погулять с собаками!)
Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)
Найти подруг
Поиграть в теннис, покататься на велосипеде, прогуляться в парке
Ищу человека близкого по духу
Просто подышать
Хочется в другой город махнуть , погулять и вернуться обратно
После дежурства самое то
Ищу подруг для живого общения.
Пока тестирую приложение
Ищу с кем можно сходить в Мутабор на Nikita Zabelin: Tesla
Велопрогулка в центр Москвы
Интересна астрономия?
Пошли в кафешку сегодня вечером?
Поиграть в американский бильярд.
Сегодня поиграть в в американский бильярд
Пробежаться вечерком (дистанция около 8 км)
Посетить самый большой парк птиц в России 'ВОРОБЬИ'
Ищу людей для портретной съёмки
Погулять и вкусно покушать
Кто на сигнал едет?)
Сходить в тренажерный зал
Прогулка в фили парке)
Предлагаю прогуляться
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