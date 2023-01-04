О себе

Мне 33, живу в СЗАО, работаю программистом. Скептик, материалист, люблю котиков.

В свободное время предпочту: сходить в кафе (без алко), в клуб на техно, заняться спортом, прогуляться, съездить на природу, посмотреть ютуб.

Ищу подругу с похожими интересами.