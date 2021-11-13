Москва
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
прогуляться, перекусить
Можем прогуляться по центру, взять напиток с собой и наслаждаться красотой и теплом 😍☀️
От пользователя @Dari.Svet
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