Москва
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

фото пользователя Dari.Svet
прогуляться, перекусить

Можем прогуляться по центру, взять напиток с собой и наслаждаться красотой и теплом 😍☀️

От пользователя @Dari.Svet

23 участника
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