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Москва
Профиль пользователя Dmitry2097

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О себе

Часто выбираюсь в центр города и могу показать красоту Москвы. Нравится история России, в том числе нашей столицы. Люблю фотографию! Слушаю почти всю музыку от попсы до рока. Нравятся прогулки, настолки, ночные клубы, тусовки. Круг интересов очень обширный! Погнали зажигать этот мир!
Стремлюсь к лучшим результатам в жизни!
P.S. Не люблю играть в мафию

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
маленькое фото пользователя Dinaasd
Москва → Другое
Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘
маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое
Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят
маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое
Гулянки, посиделки. Другие приключения можно придумать вместе.
маленькое фото пользователя alinmusin
Москва → Другое
Тусить кто хочет? ✨✨✨
маленькое фото пользователя Dsssssssh
Москва → Другое
Найти друзей, сначала пообщаться просто, потом гулять
маленькое фото пользователя Liia
Москва → Другое
потанцевать на классной тусовке✨
маленькое фото пользователя Delfegor
Москва → Другое
Ээ, если я правильно понял 😅
маленькое фото пользователя NikMazertinov
Москва → Другое
Погулять, сходить в кино, развеяться и поболтать о всяком
маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое
Вечеринка на теплоходе либо👇
маленькое фото пользователя TheSuspect
Москва → Другое
Ищу человека или компанияю,для прекрасного времяпрепровождения
маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое
Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))
маленькое фото пользователя Nik1
Москва → Другое
Только в выходные
маленькое фото пользователя FrenchinMoscow
Москва → Другое
Обсудить, где самые интересные места в Москве для культуры, еды,...
маленькое фото пользователя Soda
Москва → Другое
Покататься на роликах👏
маленькое фото пользователя Keff
Москва → Другое
ЗАО попить вкусный кофе
маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое
Как на это смотришь?)
маленькое фото пользователя Ijvc
Москва → Другое
Я хочу движ, любой
маленькое фото пользователя vvbakh
Москва → Другое
Найти единомышленников
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