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Москва
Профиль пользователя Demetra_97

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О себе

Ищу подругу. Замужем, детей нет. Переехала в Москву, подруги остались в другом городе. Хочется найти подругу близкую по духу, позитивную, энергичную, умную, со схожими идеями, интересами и взглядами на жизнь, чтобы пронести эту дружбу через года. Люблю смотреть фильмы и сериалы ( "Очень странные дела", " Аркейн", "Ван Хельсинг", " Уенсдей", "Элита" и многие другие). Играю в видео игры ("Ведьмак 3", "Цивилизация", "Deep Rock Galactic", " Хогвартс Легаси" И другие). Обожаю играть в настольные игры, ходить на страшные квесты и квизы. Ранее занималась вокалом, поэтому люблю ходить в караоке, а так же в бар потанцевать (всё в рамках приличия). Нравится посещать выставки, музеи, мастер классы, узнавать что-то новое. Нравится отдых на природе: рыбалка, походы с палатками, жарить шашлыки и печь картошку на костре, искать с металлоискателем монетки в давно покинутых поселениях. Люблю путешествовать по России и в другие страны, но делаю это не часто, ибо работа)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

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Откликнулось 8 участников

Участие в других событиях

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Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 19 участников

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