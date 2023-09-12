О себе

Ищу подругу. Замужем, детей нет. Переехала в Москву, подруги остались в другом городе. Хочется найти подругу близкую по духу, позитивную, энергичную, умную, со схожими идеями, интересами и взглядами на жизнь, чтобы пронести эту дружбу через года. Люблю смотреть фильмы и сериалы ( "Очень странные дела", " Аркейн", "Ван Хельсинг", " Уенсдей", "Элита" и многие другие). Играю в видео игры ("Ведьмак 3", "Цивилизация", "Deep Rock Galactic", " Хогвартс Легаси" И другие). Обожаю играть в настольные игры, ходить на страшные квесты и квизы. Ранее занималась вокалом, поэтому люблю ходить в караоке, а так же в бар потанцевать (всё в рамках приличия). Нравится посещать выставки, музеи, мастер классы, узнавать что-то новое. Нравится отдых на природе: рыбалка, походы с палатками, жарить шашлыки и печь картошку на костре, искать с металлоискателем монетки в давно покинутых поселениях. Люблю путешествовать по России и в другие страны, но делаю это не часто, ибо работа)