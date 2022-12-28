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Москва
Профиль пользователя Denistyt

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О себе

Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.
Живу на юге , Царицыно.
Переехал в Москву 3 года назад
Работаю в сфере АйТи
В свободное время ( конные прогулки , сайкл он расслабляет и приводит мысли в порядок , после трудового дня ).
Люблю открывать для себя что то новое, путешествовать . А если это спонтанно, это просто шикарно 🔥
Без рамок, Без границ ! Главные слова в жизни

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Mariai
маленькое фото пользователя Stea
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Lexa
маленькое фото пользователя Alex11
маленькое фото пользователя Ren00
маленькое фото пользователя Tati.Gor
маленькое фото пользователя Alex0000
маленькое фото пользователя Alex1501
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Elena88
маленькое фото пользователя Lerpa1209
маленькое фото пользователя Nadin4238
Откликнулось 13 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка вечером в городе

маленькое фото пользователя sausage
маленькое фото пользователя Al.se.sh
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Жк Царицыно , парк Царицыно

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе , погулять по городу

маленькое фото пользователя Sierra
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → прогуляться, перекусить

Найти новых друзей

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Kris.Novash

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства ✨

Откликнулось 75 участников

маленькое фото пользователя Samurai.Jack

Москва → прогуляться, перекусить

Классно проводить время друг с другом

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Dasha___888

Москва → другое

Найти новых друзей

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Alya7

Москва → другое

Общаться, гулять

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Vikulya

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/друга для дружбы

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Sweetlana

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Adaksinaa

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Откликнулся 21 участник

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Черновик черновик

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaV

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя DianaGn

Москва → прогуляться, перекусить

погулять по москве, болтать обо всём на свете

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Marina090

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять , покурить кальян

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Anna89

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Mary.mi

Москва → прогуляться, перекусить

Я бы хотела пообщаться на разные, интересные темы :3

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sierra

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка в новом году

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя 03Alina

Москва → прогуляться, перекусить

Общение дружба

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя amymustdie

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в галерею и выпить кофе :з

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по красивым местам

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lily

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя A_tilki

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lilua

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя StasiaShefv

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Adaksinaa

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Alex1501

Москва → собрать компанию

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя HeavenInHell

Москва → прогуляться, перекусить

Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя MeerRa

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Terry

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в кофейню

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Olga_v65

Москва → прогуляться, перекусить

Ищю друзей. С кем можно говорить обо всем. Мне 19 лет.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя MissBinn

Москва → прогуляться, перекусить

Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Yana_arkh

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на Квиз, please ( или что-то в этом духе)

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

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