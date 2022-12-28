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Москва
Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.
Москва
Профиль пользователя Denistyt
О себе
Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.
Живу на юге , Царицыно.
Переехал в Москву 3 года назад
Работаю в сфере АйТи
В свободное время ( конные прогулки , сайкл он расслабляет и приводит мысли в порядок , после трудового дня ).
Люблю открывать для себя что то новое, путешествовать . А если это спонтанно, это просто шикарно 🔥
Без рамок, Без границ ! Главные слова в жизни
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес
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