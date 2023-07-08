Новосибирск
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Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.
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Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
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Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
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