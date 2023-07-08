пообщаться

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Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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