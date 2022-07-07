Москва
Профиль пользователя vot81
О себе
42 года отроду, место обитания г. Москва. Есть дочь. Дом-работа, устал от этого и от одиночества. Ищу общения. Домосед. Люблю сериалы, книги серии «Сталкер», метро.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Челябинск → Другое
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Самара → Другое
Обсудить кризис среднего возраста)
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Архангельск → Другое
Ищу человека, который всё понял
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Москва → Другое
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Сочи → Другое
Просто общение) Пикабутянам здравия
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Москва → Другое
А из Люберец есть кто?
Биробиджан → Другое
Скинь свой любимый мем или трэк ☺
Москва → Другое
Найти родственную душу
Москва → Другое
Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00
Москва → Другое
В субботу на роликах: Ботанический сад-ВДНХ-Ботанический сад)
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