Москва
Профиль пользователя vot81

фото пользователя vot81

О себе

42 года отроду, место обитания г. Москва. Есть дочь. Дом-работа, устал от этого и от одиночества. Ищу общения. Домосед. Люблю сериалы, книги серии «Сталкер», метро.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Хотелось бы найти родственную душу. Наверно, тем кому за 30-ть, хотя…

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Lolka
Москва → Другое

Хочется пообщаться) возможно найти подругу)

Сочи → Другое

Просто общение) Пикабутянам здравия

маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое

Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

маленькое фото пользователя Irinasokol
Москва → Другое

А из Люберец есть кто?

маленькое фото пользователя Law79
Биробиджан → Другое

Скинь свой любимый мем или трэк ☺

Москва → Другое

Найти родственную душу

маленькое фото пользователя Gelya1
Москва → Другое

Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

маленькое фото пользователя Natali_wCrow
Москва → Другое

В субботу на роликах: Ботанический сад-ВДНХ-Ботанический сад)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.