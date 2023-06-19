Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Энгельс → Другое Общяюсь на любые темы, кроме пошлости и т д.

Нижний Новгород → Другое Ищу подругу для хорошего времени проведения )

Пермь → Другое Привет меня зовут Катя мне 18 ищу подругу для общения

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Ищешь друзей и компанию в городе Уфа?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.