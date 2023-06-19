Уфа
Профиль пользователя Aliyushka
О себе
Слушаю музыку, люблю смотреть турецкие фильмы )
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Казань → Другое
Го болтать 😸
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Калуга → Другое
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
Краснодар → Другое
Нуждаюсь в поддержке
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Тюмень → Другое
Теплое и дружеское общение🌸
Москва → Другое
Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг
Владивосток → Другое
Хочу найти подругу))
Воронеж → Другое
Пообщаться и начать дружить
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подруг🌿
Пермь → Другое
Привет меня зовут Катя мне 18 ищу подругу для общения
Нижний Новгород → Другое
Ищу подругу для хорошего времени проведения )
Энгельс → Другое
Общяюсь на любые темы, кроме пошлости и т д.
Тюмень → Другое
Ищу подругу🌸
Другие пользователи из города Уфа
Ищешь друзей и компанию в городе Уфа?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Уфа.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.