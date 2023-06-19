Уфа
Профиль пользователя Aliyushka

фото пользователя Aliyushka
фото #2 пользователя Aliyushka

О себе

Слушаю музыку, люблю смотреть турецкие фильмы )

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

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Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
Краснодар → Другое

Нуждаюсь в поддержке

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя DoraSalvadora
Магадан → Другое

Просто пообщаться🫶🏼☺️

маленькое фото пользователя Nadya06
Москва → Другое

Хочу найти подругу

Тюмень → Другое

Теплое и дружеское общение🌸

маленькое фото пользователя Mari_min
Москва → Другое

Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг

маленькое фото пользователя Alevtina3474
Владивосток → Другое

Хочу найти подругу))

маленькое фото пользователя Kiskin
Воронеж → Другое

Пообщаться и начать дружить

маленькое фото пользователя Maria_Matueva
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подруг🌿

маленькое фото пользователя Fjr.jgdgvhh
Пермь → Другое

Привет меня зовут Катя мне 18 ищу подругу для общения

маленькое фото пользователя Nadyusha4
Нижний Новгород → Другое

Ищу подругу для хорошего времени проведения )

маленькое фото пользователя Natasha1978
Энгельс → Другое

Общяюсь на любые темы, кроме пошлости и т д.

маленькое фото пользователя Larisa95
Тюмень → Другое

Ищу подругу🌸

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