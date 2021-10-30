Иркутск
Профиль пользователя Kumite
О себе
Фонтан идей и приключений мочу заболтать кого угодно но не сразу. Не против как культурного так и весёлого время припорождения)
Профиль обновлён 4 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🏫 Учеба ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Иркутск
Ищешь друзей и компанию в городе Иркутск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иркутск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.