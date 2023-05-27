Новосибирск
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

фото пользователя Irishka78
сходить на мероприятие

Посмотреть фильм, перекусить и пообщаться

От пользователя @Irishka78

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Ksyuyha
Новосибирск → Другое

Ищу подруг ;)

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя Temich
Новосибирск → Другое

Прогулка в центре.

маленькое фото пользователя Svetlana9
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Общение , а дальше видно будет

маленькое фото пользователя Antokha
Новосибирск → Другое

Прогуляться,перекусить

маленькое фото пользователя mozul7219
Новосибирск → Другое

Познокомиться

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

маленькое фото пользователя Granat
Новосибирск → Другое

Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

маленькое фото пользователя Toronto
Новосибирск → Другое

Че дома сидеть

маленькое фото пользователя Viktoria2023
Новосибирск → Другое

Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!