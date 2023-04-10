Москва
Профиль пользователя Pavel_17

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О себе

Люблю заниматься спортом, при этом составлю с удовольствием компанию, неважно какой именно спорт

Саморазвитие, чтение книг и общение

За прогулки и раздумьях о жизни

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя VeronicaCh
Москва → Другое

После работы, территориально Москва-Сити

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