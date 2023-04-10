Люблю заниматься спортом, при этом составлю с удовольствием компанию, неважно какой именно спорт Саморазвитие, чтение книг и общение За прогулки и раздумьях о жизни

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

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📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.