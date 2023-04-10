Москва
Профиль пользователя Pavel_17
О себе
Люблю заниматься спортом, при этом составлю с удовольствием компанию, неважно какой именно спорт
Саморазвитие, чтение книг и общение
За прогулки и раздумьях о жизни
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
После работы, территориально Москва-Сити
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