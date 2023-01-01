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Балашиха
Профиль пользователя Ksenia_88

фото пользователя Ksenia_88

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

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