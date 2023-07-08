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От пользователя @kumako58

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Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Хочу создать беседу в тг

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

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