Москва
Профиль пользователя Lera0904

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О себе

Путешествую, люблю узнавать новые места, достопримечательности:)

Изучаю активно английского языка, это моя страсть :)

В планах продолжить занятия спортом!)
А также начать ходить на мастер классы по рисованию)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Расширить круг друзей 🤗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Nastasia13
Москва → Другое

Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

маленькое фото пользователя Snowname
Балашиха → Другое

Ищу подругу для общения

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

Кино. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия.»

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Дружба, прогулки и общение)

маленькое фото пользователя Kalista
Мытищи → Другое

Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

маленькое фото пользователя kumako58
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Vera04
Москва → Другое

Отпуск в этом году

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Затусить с пятницы на субботу

маленькое фото пользователя Don94
Москва → Другое

Никогда в жизни не был в клубе. Ищу кто составит мне компанию.

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Погулять в классную погоду )

маленькое фото пользователя Aleksashka
Люберцы → Другое

Давайте поиграем в бадминтон в Наташинском парке на площадке

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