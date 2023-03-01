Москва
Профиль пользователя Lera0904
О себе
Путешествую, люблю узнавать новые места, достопримечательности:)
Изучаю активно английского языка, это моя страсть :)
В планах продолжить занятия спортом!)
А также начать ходить на мастер классы по рисованию)
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг🐣
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
пообщаться👯♀️
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Ищу подругу для общения
Кино. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия.»
Дружба, прогулки и общение)
Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐
Ищу подругу
Отпуск в этом году
Затусить с пятницы на субботу
Никогда в жизни не был в клубе. Ищу кто составит мне компанию.
Погулять в классную погоду )
Давайте поиграем в бадминтон в Наташинском парке на площадке
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