Путешествую, люблю узнавать новые места, достопримечательности:) Изучаю активно английского языка, это моя страсть :) В планах продолжить занятия спортом!) А также начать ходить на мастер классы по рисованию)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

💩 Странный юмор 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Люберцы → Другое Давайте поиграем в бадминтон в Наташинском парке на площадке

Москва → Другое Никогда в жизни не был в клубе. Ищу кто составит мне компанию.

Москва → Другое Затусить с пятницы на субботу

Москва → Другое Отпуск в этом году

Мытищи → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.