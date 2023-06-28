Новосибирск
Профиль пользователя scriptkid
О себе
Немного играю в настолки и Днд, нравятся компьютерные игры и интересные фильмы. Предпочитаю тяжёлую и инструментальную музыку (металл, фолк, рок). Рад совместным мероприятиям и походам в бар, кафе, возможно в клуб. Просто прогулки тоже возможны. В общем не против провести свободное время вместе с хорошими людьми.
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
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