Немного играю в настолки и Днд, нравятся компьютерные игры и интересные фильмы. Предпочитаю тяжёлую и инструментальную музыку (металл, фолк, рок). Рад совместным мероприятиям и походам в бар, кафе, возможно в клуб. Просто прогулки тоже возможны. В общем не против провести свободное время вместе с хорошими людьми.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Новосибирск → пообщаться На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

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