Москва
Профиль пользователя Sirius

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О себе

Люблю рок музыку, играю на гитаре, пою, когда выпью 🫠
Раньше играл в волейбол, занимался экстримальным спортом на велосипеде
Сериалы, фильмы, компьютерные игры - моя тема

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе или пива

Кострома → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечерком по городу, выпить чего нибудь вкусного

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в волейбол

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в волейбол

Москва → прогуляться, перекусить

Сделать кружок по району

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в бар

Москва → прогуляться, перекусить

Покидать мяч на площадке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

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Подольск → Другое

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

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Комсомольск-на-Амуре → Другое

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Москва → Другое

Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

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Пообщаюсь на темы, что почитать, что посмотреть и во что поиграть

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