Москва
Профиль пользователя Sirius
О себе
Люблю рок музыку, играю на гитаре, пою, когда выпью 🫠
Раньше играл в волейбол, занимался экстримальным спортом на велосипеде
Сериалы, фильмы, компьютерные игры - моя тема
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, выпить кофе или пива
Кострома → прогуляться, перекусить
Прогуляться вечерком по городу, выпить чего нибудь вкусного
Москва → прогуляться, перекусить
Поиграть в волейбол
Москва → прогуляться, перекусить
Поиграть в волейбол
Москва → прогуляться, перекусить
Сделать кружок по району
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в бар
Москва → прогуляться, перекусить
Покидать мяч на площадке
Участие в других событиях
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Одинцово → Другое
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Подольск → Другое
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить погоду в городе
Комсомольск-на-Амуре → Другое
На любые темы🤗
Москва → Другое
Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)
Ювяскюля → Другое
Пообщаюсь на темы, что почитать, что посмотреть и во что поиграть
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