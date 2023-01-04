Люблю рок музыку, играю на гитаре, пою, когда выпью 🫠 Раньше играл в волейбол, занимался экстримальным спортом на велосипеде Сериалы, фильмы, компьютерные игры - моя тема

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы

Кострома → прогуляться, перекусить Прогуляться вечерком по городу, выпить чего нибудь вкусного

Ювяскюля → Другое Пообщаюсь на темы, что почитать, что посмотреть и во что поиграть

Москва → Другое Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

Подольск → Другое поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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