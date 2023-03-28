Я режиссёрка монтажа и операторка по профессии, так что с удовольствием обсуждаю кинематограф. Но все чаще предпочитаю в кино сходить на ужастик, чем авторское кино) Я феминистка и использую феминитивы (вдруг чей-то слух слова "режиссёрка" режут по самому сердцу)). И последнее время люблю читать книги написанные именно женщинами, так как раньше список моих любимых авторов был исключительно из мужчин (Набоков, Хаксли, Воннегут - вот эти все). Письмо меня влечёт саму. Прохожу сейчас писательский автобиографический курс. Пытаюсь уложить в серию смешных и не очень рассказов свой полиаморный опыт (поговорить об этом тоже люблю). Я в психотерапии и книги об этом тоже люблю почитать (Ялом - моя любовь). Ну и обсудить всё это для меня всегда очень интересно. Выращиваю цветы и много об этом знаю. Кто подскажет, где лучше покупать растения в СПб?? Ещё у меня два пса. Веймаранер и джек рассел. Прогулки с ними по сосновке и удельному парку - моё любимое время. Ну и, конечно, велосипед, йога, прогулки по городу. Куда ж без них.. Ещё пытаюсь увлекаться генеалогией. Мечтаю улучшить свои кулинарные навыки до более изысканных. Совсем не пью, но не смущаюсь, если кто-то рядом со мной - да.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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