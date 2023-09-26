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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natasha23
О себе
Я- человек топящий за искусство! Сакуров, Филонов, Бергман, Чехов, Бутусов...Если что-то из этих слов тебе знакомо, то будет супер(значит наши вкусы похожи и будет что обсудить!).Люблю как походы в театр и кино, так и просто погулять по паркам и изучить новые места в городе.Буду очень рада познакомиться с интересными, умными и добрыми людьми и расширить свой круг общения. Сейчас работаю на дому, имею свой бренд одежды.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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