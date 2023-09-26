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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Natasha23

фото пользователя Natasha23

О себе

Я- человек топящий за искусство! Сакуров, Филонов, Бергман, Чехов, Бутусов...Если что-то из этих слов тебе знакомо, то будет супер(значит наши вкусы похожи и будет что обсудить!).Люблю как походы в театр и кино, так и просто погулять по паркам и изучить новые места в городе.Буду очень рада познакомиться с интересными, умными и добрыми людьми и расширить свой круг общения. Сейчас работаю на дому, имею свой бренд одежды.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в театр/на выставку в выходные дни 💫

маленькое фото пользователя V_Sweet
маленькое фото пользователя alexeyvolosach
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Elmi.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Generalosa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя AlexandraTZ

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу завести новые знакомства

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Lepr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу споров и интересных дискуссий

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Dsofaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Sasha_Maximovna

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на великах, просто погулять

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kira20

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять на выходных

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ana.stasia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В театр в 18:30

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Varenka

Санкт-Петербург → активный отдых

Поехать в ЛО собирать грибы

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя s0n.ya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить на выставку/ музей / экскурсию

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя LiLis

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию на КинчевФест 8/9 сентября

Откликнулся 1 участник

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