О себе

Я- человек топящий за искусство! Сакуров, Филонов, Бергман, Чехов, Бутусов...Если что-то из этих слов тебе знакомо, то будет супер(значит наши вкусы похожи и будет что обсудить!).Люблю как походы в театр и кино, так и просто погулять по паркам и изучить новые места в городе.Буду очень рада познакомиться с интересными, умными и добрыми людьми и расширить свой круг общения. Сейчас работаю на дому, имею свой бренд одежды.