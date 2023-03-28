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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sofia_sofia

фото пользователя Sofia_sofia

О себе

Мне 21, живу возле Межды

Работаю в продажах, интересуюсь психологией, буду рада обсудить эти темы😉

Увлекаюсь пиаром и ивент-мероприятиями, веду блог 💃 Круто, если составишь компанию, и мы вместе будем ходить по Питеру на ивенты, веселиться и снимать мини-влоги)

Обожаю видеосъемку. Может, снимем что-то для твоего продвижения?)

Хожу в зал, не курю, почти не пью алкоголь. Стараюсь заботиться о себе: о теле и о мыслях. А еще стараюсь не быть хорошей девочкой, а быть собой)

Люблю добрых и сильных людей.
Не люблю toxic

После вуза друзья разлетелись, и у меня из круга общения остался только молодой человек🙈 Поэтому хочу найти классных подруг, чтобы и повеселиться, и поплакать можно было от души)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в буше

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маленькое фото пользователя Victoria13
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → другое

Ищу хорошего человека во фрунзенском районе (или недалеко от Межды/ фиолетовой в

маленькое фото пользователя Suraya
маленькое фото пользователя Anetta
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Oficerova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя k.kate.j

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → другое

Кто со мной в эрарту?

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар ,ресторан или погулять где-нибудь))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

куда-нибудь сходить

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Yuliya_qaz

Санкт-Петербург → другое

Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)

Откликнулись 4 участника

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