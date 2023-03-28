Санкт-Петербург
Профиль пользователя Sofia_sofia
О себе
Мне 21, живу возле Межды
Работаю в продажах, интересуюсь психологией, буду рада обсудить эти темы😉
Увлекаюсь пиаром и ивент-мероприятиями, веду блог 💃 Круто, если составишь компанию, и мы вместе будем ходить по Питеру на ивенты, веселиться и снимать мини-влоги)
Обожаю видеосъемку. Может, снимем что-то для твоего продвижения?)
Хожу в зал, не курю, почти не пью алкоголь. Стараюсь заботиться о себе: о теле и о мыслях. А еще стараюсь не быть хорошей девочкой, а быть собой)
Люблю добрых и сильных людей.
Не люблю toxic
После вуза друзья разлетелись, и у меня из круга общения остался только молодой человек🙈 Поэтому хочу найти классных подруг, чтобы и повеселиться, и поплакать можно было от души)
Была в сети сегодня
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