О себе

Мне 21, живу возле Межды



Работаю в продажах, интересуюсь психологией, буду рада обсудить эти темы😉



Увлекаюсь пиаром и ивент-мероприятиями, веду блог 💃 Круто, если составишь компанию, и мы вместе будем ходить по Питеру на ивенты, веселиться и снимать мини-влоги)



Обожаю видеосъемку. Может, снимем что-то для твоего продвижения?)



Хожу в зал, не курю, почти не пью алкоголь. Стараюсь заботиться о себе: о теле и о мыслях. А еще стараюсь не быть хорошей девочкой, а быть собой)



Люблю добрых и сильных людей.

Не люблю toxic



После вуза друзья разлетелись, и у меня из круга общения остался только молодой человек🙈 Поэтому хочу найти классных подруг, чтобы и повеселиться, и поплакать можно было от души)