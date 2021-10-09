Увлекаюсь театром, состою в труппе одного из питерских-любительских. Люблю историю, гулять по городу, не прочь поболтать за бокальчиком, активный отдых и тусовки тоже приветствуются)

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб

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