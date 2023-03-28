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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dani457
О себе
Люблю долгие прогулки по старинным улочкам Васильевского острова, кино, поэзия люблю авторов серебряного века, снимаюсь в кино в массовках и раскладываю таро, веду богемный образ жизни
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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