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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dani457

фото пользователя Dani457

О себе

Люблю долгие прогулки по старинным улочкам Васильевского острова, кино, поэзия люблю авторов серебряного века, снимаюсь в кино в массовках и раскладываю таро, веду богемный образ жизни

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пройтись по старому городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nastya8931

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sasha_Maximovna

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на великах, просто погулять

Откликнулись 4 участника

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