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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mikas

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О себе

Недавно в Петербурге, живу в центре, много работаю и учусь ( Data science/Data analysis), поэтому рад социализации! Доски ( сноуборд, кайт, сноукайтинг), бег, турник, скалодром! Бачата и клубы разговорного английского! Современное искусство и не только, чтение книг! Путешествия и Vanlife!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Вечерние пробежки по Таврику, бадминтон, фрисби ну или просто прогулки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Brgr
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в бильярд
маленькое фото пользователя Lepr
Санкт-Петербург → Другое
Хочу споров и интересных дискуссий
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