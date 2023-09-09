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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Jackie_Chan

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О себе

Господь даровал мне неземную красоту, прекрасное чувство юмора, атлетичную фигуру и способность вольно интерпретировать реальное положение вещей

Был в сети сегодня

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📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Есть желающие сходить в кино на Гран туризмо ?)

маленькое фото пользователя Dariya.M
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 118 участников

маленькое фото пользователя Tien

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Anyaseyo! 🐙

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Kereeshka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить крафта в баревиче

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя DenKarpunin

Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Kari02

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте гулять!

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sasha_Maximovna

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на великах, просто погулять

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Margarita.x_x

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи про свой любимый фильм

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Sardaana

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на Оппенгеймер

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ilya_Ilyx

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в какой нибудь клуб, погулять ночью по Санкт-Петербургу, вкусно покушать

Откликнулись 2 участника

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