Господь даровал мне неземную красоту, прекрасное чувство юмора, атлетичную фигуру и способность вольно интерпретировать реальное положение вещей

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