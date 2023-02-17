Пермь
Профиль пользователя Travel_vit

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О себе

Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности.

Ценю осознанный подход к жизни, заботу о природе и окружающем мире)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Пермь → пообщаться

Пообщаться и после, возможно, на велопрогулку или на самокате)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

Давайте тусить вместе

маленькое фото пользователя Polli
Новосибирск → Другое

Поговорить о чём угодно🙃

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

создать чат для блогеров

маленькое фото пользователя Olga00
Пермь → Другое

Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌

Москва → Другое

Ближе к выходным дням появляются лапки?

маленькое фото пользователя Mashutka
Пермь → Другое

Мкр жд, закамск, центр (желательно)

маленькое фото пользователя Vania90
Пермь → Другое

Пойдём на концерт КняZz'я!

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