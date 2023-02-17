Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности. Ценю осознанный подход к жизни, заботу о природе и окружающем мире)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

Пермь → пообщаться Пообщаться и после, возможно, на велопрогулку или на самокате)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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