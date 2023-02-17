Пермь
Профиль пользователя Travel_vit
О себе
Люблю путешествия, совмещаю это хобби и в своей рабочей деятельности.
Ценю осознанный подход к жизни, заботу о природе и окружающем мире)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Раменское → Другое
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Пермь → Другое
Давайте тусить вместе
Новосибирск → Другое
Поговорить о чём угодно🙃
Москва → Другое
создать чат для блогеров
Пермь → Другое
Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌
Москва → Другое
Ближе к выходным дням появляются лапки?
Пермь → Другое
Мкр жд, закамск, центр (желательно)
Пермь → Другое
Пойдём на концерт КняZz'я!
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