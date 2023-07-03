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Пермь
Профиль пользователя Timophey

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О себе

Занимаюсь классической музыкой, очень люблю Баха, Шопена, Лядова, Мусоргского. Люблю смотреть интересное кино. Могу поговорить о культуре и психологии. Люблю прогулки и интересные мероприятия.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Пермь → сходить на мероприятие

Ищу друзей в Перми, вместе сходить Премьер, а потом обсудить фильм в кафе

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Откликнулся 1 участник

Пермь → пообщаться

Найти людей, с которыми можно поговорить по душам

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