создать чат для блогеров

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Москва
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если ты, как и я хочешь стать блогером, продвигаешь свой инстаграм или другую соц сеть, то я буду рада тебя видеть в своем чате, где мы будем вместе обсуждать все и вместе двигаться к целям✨

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