Москва
Профиль пользователя Lovely_Bee
О себе
Пишу стихи, занимаюсь триатлоном (новичок, любитель), нравится путешествовать по России.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Чат поддержки: задайте вопрос тут
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
Саратов → Другое
Девочки, пишите))
Москва → Другое
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Ростов-на-Дону → Другое
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Москва → Другое
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
Нижний Новгород → Другое
Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.
Москва → Другое
За любое общение и дружбу!🙂
Санкт-Петербург → Другое
Как ваше настроение?
Тольятти → Другое
По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?
Пенза → Другое
Новые знакомства всегда хорошо.
Москва → Другое
Кто-нибудь увлекается графическими и текстовыми нейронками?
Рязань → Другое
Так много людей, но почти все в море одиночества!
Петрозаводск → Другое
Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?
Оренбург → Другое
Общение))) знакомства) могу написать для Вас стих)
Ижевск → Другое
Новые впечатления
Москва → Другое
Обсудим тему симпатий и отвержений
Москва → Другое
Буду рад приятному общению . Новой дружбе
Другие пользователи из города Москва
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