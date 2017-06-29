Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

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Оренбург → Другое Общение))) знакомства) могу написать для Вас стих)

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Москва → Другое За любое общение и дружбу!🙂

Нижний Новгород → Другое Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

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Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

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