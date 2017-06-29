Москва
Профиль пользователя Lovely_Bee

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О себе

Пишу стихи, занимаюсь триатлоном (новичок, любитель), нравится путешествовать по России.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

Крепкий кофе, приятная беседа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Чат поддержки: задайте вопрос тут

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

маленькое фото пользователя Slide93
Ростов-на-Дону → Другое

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

маленькое фото пользователя nokturn
Москва → Другое

Общение с интересными людьми на самые разные темы.

маленькое фото пользователя Irina81
Нижний Новгород → Другое

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

маленькое фото пользователя Moscow
Москва → Другое

За любое общение и дружбу!🙂

маленькое фото пользователя Morgenmuffel
Санкт-Петербург → Другое

Как ваше настроение?

маленькое фото пользователя Drongar
Тольятти → Другое

По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?

маленькое фото пользователя Reiy
Пенза → Другое

Новые знакомства всегда хорошо.

маленькое фото пользователя igppv
Москва → Другое

Кто-нибудь увлекается графическими и текстовыми нейронками?

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

Так много людей, но почти все в море одиночества!

маленькое фото пользователя Reich
Петрозаводск → Другое

Любите ли вы рок так же, как люблю его я? И котиков?

маленькое фото пользователя Lifeisgood007
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Общение))) знакомства) могу написать для Вас стих)

маленькое фото пользователя Hot_Snow
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Новые впечатления

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Обсудим тему симпатий и отвержений

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Москва → Другое

Буду рад приятному общению . Новой дружбе

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