Пермь
Профиль пользователя Alisha1

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О себе

Алина, 22 года.
Очень хочется найти подругу☺
Общаться обо всём, поддерживать связь, расстояние не проблема.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Пермь → пообщаться

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

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