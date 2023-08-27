Открытый чат для общения

В режиме тестирования, посмотрим что будет

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

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