ищу новые знакомства, я меломан /кофеман, люблю компании, люблю обнимашки, я скромная, могу выпить за компанию, парю, не люблю оставаться в одиночестве, кто-нибудь вытащите меня из дома

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Москва → Другое Привет, не против знакомства?

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Пермь.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.