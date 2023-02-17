Пермь
Профиль пользователя 19Marina19

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О себе

ищу новые знакомства, я меломан /кофеман, люблю компании, люблю обнимашки, я скромная, могу выпить за компанию, парю, не люблю оставаться в одиночестве, кто-нибудь вытащите меня из дома

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 📚 Книги

События пользователя

Пермь → прогуляться, перекусить

Пермь, Закамск

Участие в других событиях

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Привет, не против знакомства?

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