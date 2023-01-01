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Пермь — Давайте тусить вместе

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14 участников
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маленькое фото пользователя Set7

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Буду рад собеседнику на разные темы ..умею слушать и слышать

маленькое фото пользователя perchiknastya

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буду рада каждому твоему сообщению🤍

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маленькое фото пользователя Gerry

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Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя PlkovniK

Пермь → пообщаться

То чего щас не хватает многим.

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