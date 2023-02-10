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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя yanafes
О себе
Мечтаю переехать в деревню, работаю удаленно. Люблю много ходить пешком, не люблю центр города. Курю самокрутки перед сном, люблю читать и говорить про кино. Не люблю, когда люди сдерживают эмоции, и долго ждать транспорт. Мяу 💜
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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