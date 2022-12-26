Я тату мастер. Мои повседневные и самые любимые занятия-это рисование, обожаю скетчить,создавать иллюстрации, читать книги о психологии и немного о науке.Смотрю ютубчик- тру-крайм истоии обожаю)Каналы для прокрастинации тоже в списке имеются-Приятный Ильдар,Женек,Радик и тп) Музыку (в особенности всякое старьё- по типу Гражданской обороны.Люблю и жизни без неё не представляю)) Выйти из дома и забыть наушники=катастрофа. Опоздаю хоть на собственные похороны, но за ними вернусь) Люблю гулять в парках и устраивать пикники на природе в приятной компании)Обожаю животных,вегетарианка. Где бы я не оказалась стараюсь наполнить всё уютом)тёплые свитера,чай(страсть),дождливые летние деньки,шариться по всяким лесам и полям,собирать травы и луговые цветы) В общем вся моя жизнь это творчество, а профессия тату мастера это лучший мой выбор в жизни!))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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